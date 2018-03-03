Зіткнення під Радою: МВС повідомляє про 100 затриманих

Внаслідок зіткнень між правоохоронцями та протестувальниками біля будівлі Верховної Ради поліція затримала понад 100 осіб. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Зараз затримано, а також запрошено для дачі пояснень 101 людину. Серед потерпілих четверо правоохоронців і кілька "мирних протестувальників". Їм надано необхідну допомогу", – зазначив Шкіряк.

Він додав, що в результаті обшуків у наметовому містечку правоохоронці знайшли готові до використання бойові гранати.

"При огляді вже знайдено більше 10 предметів, схожих на бойові гранати Ф-1 та РГД-5, пляшки із запальною сумішшю, металеві палиці (для нападу на поліцейських), ножі та ін. Будуть проведені відповідні експертизи для з'ясування всіх обставин і встановлення походження цих предметів", – додав Шкіряк.

Раніше повідомлялося, що з самого ранку поліція згідно з рішенням суду повинна була проводити слідчі дії у наметовому містечку під Верховною Радою. Однак протестувальники почали чинити опір правоохоронцям. Відбулися зіткнення, в результаті яких постраждало 6 осіб з числа тих, хто перебував у наметовому містечку. Також постраждало четверо співробітників поліції.

За інформацією начальника поліції Києва Андрія Крищенко, зараз поліцейські приступили до проведення слідчих дій у наметовому містечку. Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень: за фактом подій 27 лютого під парламентом, коли було травмовано 14 поліцейських, а також за фактом подій під Жовтневим палацом у 2017 році, коли також було завдано травми поліцейським. Щодо подій 27 лютого кількох протестувальникам оголосили про підозру.

Нагадаємо, 27 лютого біля ВРУ відбулися масові заходи. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали кидати каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Унаслідок зіткнень постраждало 14 правоохоронців.