"Золота малина": Названо найгірший фільм та акторів 2017 року

Кінопремія "Золота малина" назвала найгіршим фільмом 2017 року анімаційну комедійну стрічку Ентоні Леондіса "Емоджі муві". 38 церемонія оголошення переможців цієї премії за сумнівні заслуги у сфері кінематографу традиційно пройшла в Лос-Анджелесі напередодні вручення "Оскара", повідомляє "Укрінформ".

Крім того, Леондісу за "Емоджі-муві" дісталася антинагорода і як найгіршому режисерові.

Також мультфільм отримав "Золоті малини" за найгірший сценарій і найгірший екранний ансамбль.

Найгіршим актором визнано Тома Круза за головну роль у фільмі "Мумія".

У категорії "Найгірша жіноча роль" "Золота малина" присуджена акторові Тайлеру Перрі за роль Медеї у фільмі "Геловін Медеї 2".

Повний список переможців 38 кінопремії "Золота малина" виглядає так:

Найгірший фільм - "Емоджі муві"

Найгірший ремейк, пародія або сиквел - "П'ятдесят відтінків темряви"

Найгірший режисер - Ентоні Леондіс ("Емоджі муві")

Найгірший сценарій - "Емоджі муві"

Найгірший актор Том Круз ("Мумія")

Найгірша актриса - Тайлер Перрі ("Геловін Медеї 2")

Найгірший актор другого плану - Мел Гібсон ("Вітаю, тату, Новий рік! 2")

Найгірша актриса другого плану - Кім Бейсінгер ("П'ятдесят відтінків темряви")

Найгірший екранний ансамбль - будь-які два надокучливі емоджі ("Емоджі муві")