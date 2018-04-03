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Адвокат взяв самовідвід у справі Савченко

3 квітня, 2018 - 16:20
Фото Reuters

Адвокат Віктор Чевгуз взяв самовідвід у справі позбавленої недоторканності народного депутата Надії Савченко. Про це адвокат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Самовідвід. Не хотів подавати, але...", – прокоментував адвокат заяву, яку розмістив на сторінці.

Згідно заяви, Савченко та Чевгуз вже офіційно розірвали договір про надання правової допомоги. Заяву скеровано до СБУ і адвокат чекає на рішення.

Нагадаємо, 22 березня Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання та арешт.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру Савченко в присутності адвоката. Її затримали, і вона ночувала в СІЗО СБУ.

Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виробили в "ДНР".

Сама ж Савченко заявляє, що планувала лише "політичну провокацію". А під час судового засідання 23 березня вона заявила про глибоку зневагу до президента, уряду і нардепів.

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