Балтійські країни проситимуть США посилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО, – ЗМІ

Президенти країн Балтії на зустрічі з резидентом США Дональдом Трампом у вівторок, 3 квітня, у Білому домі проситимуть направити більше військових та посилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування РФ. Про це повідомляє Euractiv, передає "Укрінформ".

"У вівторок під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі президенти Литви Даля Грибаускайте, Естонії Керсті Кальюлайд і Латвії Раймонд Вейоніс попросять США відправити більше військ та посилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування Росії", - йдеться у повідомленні.

Високопоставлений чиновник із Литви повідомив, що балтійські лідери попросять США частіше направляти для навчань комплекси протиповітряної оборони великої дальності Patriot до їхніх країн. Вони також хочуть стати частиною більшого європейського протиракетного щита.

Зазначається, що торік НАТО розгорнуло чотири багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії для запобігання можливих порушень з боку Росії, тоді як армія США відправила батарею Patriot до Литви для навчань.

Віце-президент США Майк Пенс торік у липні порушив питання про можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії.