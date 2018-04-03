Британія шукає спосіб дати "пропорційну відповідь" на загрозу з боку РФ, - Мей

Велика Британія наразі шукає спосіб дати "пропорційну відповідь" на загрозу з боку Росії. Про це заявив речник прем'єр-міністра Джеймс Слек у вівторок, 3 квітня, повідомляє Reuters.

"Ми мусимо дати пропорційну відповідь на таку агресивну поведінку Росії, і саме це ми робимо", - сказав речник Терези Мей, коли у нього запитали, чи існує реальна небезпека початку війни.

Зазначається, що у вівторок російський генерал-лейтенант у відставці Євген Бужинський заявив британським ЗМІ, що наслідки атаки можуть спровокувати "останню війну в історії людства".

Як повідомлялося, 4 березня у британському Солсбері були отруєні колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що відповідальність за напад, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", розробленою в РФ.

Близько 30 країн, а також НАТО вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у Солсбері.