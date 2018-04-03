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Чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували до лікарні

3 квітня, 2018 - 22:29
Фото Reuters

Чоловіка королеви Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа госпіталізували до лікарні для планової операції на стегні. У заяві Букінгемського палацу говориться, що операція запланована на середу, 4 квітня, передає Sky News.

96-річного принца Філіпа доставили в приватну лікарню короля Едуарда VII в центрі Лондона.

За непідтвердженими даними, чоловік Єлизавети II вже близько місяця має проблеми зі стегном, через що він пропустив участь в запланованих заходах. Зокрема, він був відсутній на пасхальній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

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