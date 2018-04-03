Експерти назвали законопроекти, які можуть стати альтернативою "Мінську"

Законопроекти "Про прощення" та "Про перехідний період" (який наразі готується) можуть стати альтернативою Мінським угодам. Про це "Дню" заявив голова руху "Сила права" Андрій Сенченко.

"На мою думку, сьогодні у світі визріла атмосфера, щоб знову поставити питання руба про виконання Будапештських гарантій. Україна має на це право, тому що ми свої зобов’язання виконали повністю, ми віддали ядерну зброю. Відповідно, маємо право вимагати насамперед у Великобританії та США, зрозуміло Росія не сяде за стіл перемовин, примус агресора до миру. Це не означає, що потрібно ховати "нормансько-мінський формат", просто це все необхідно вивести на новий рівень. Ми пропонуємо цими законами комплексно врегулювати ситуацію. Вони важливі не лише для громадян на окупованій і вільній територіях, не лише для нинішньої влади, а й для світової спільноти, тому що тоді не треба буде думати, що буде, якщо Росія піде з наших територій, оскільки у нас уже все буде закріплено українськими законами", - зазначив він.

Автори - Андрій Сенченко та член координаційної ради громадської організації Анатолій Полях - планують продовжити ознайомлювати українців зі змістом законопроекту "Про прощення", зокрема стоїть завдання — об’їздити якомога більше вищих навчальних закладів країни. Наприклад, уже була зустріч у Національній академії внутрішніх справ, на черзі — університети, які вимушено переселилися з окупованих територій: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (міститься в Києві) та Донецький національний університет імені Василя Стуса (переїхав до Вінниці

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