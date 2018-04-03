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Фільм про вбивство Шеремета отримав нагороду Investigative Reporters and Editors Award

3 квітня, 2018 - 10:06
Фото з архіву "Дня"

Фільм "Вбивство Павла", який був створений спільними зусиллями проекту Громадського "Слідство. Інфо" та OCCRP, отримав престижну нагороду Investigative Reporters and Editors Award. Про це повідомляє Hromadske.ua.

Як повідомляється, перше місце фільм розділив із матеріалами газети The New York Times про домагання в Голлівуді.

"Вбивство Павла — це фільм Слідство. Інфо та OCCRP, в якому журналісти намагаються знайти відповідального за смерть колеги. Ніщо не може бути більше в дусі IRE", - йдеться у повідомленні.

Організатори премії відзначили, що автори фільму показали «неймовірну наполегливість і мужність», висвітливши місце злочину, відстеживши ключових свідків та проаналізувавши відеозаписи, аби розкрити докази, які раніше не помічала поліція.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував.

З моменту вбивства слідство відмовлялося від оприлюднення суттєвої інформації стосовно ходу розслідування, для якого була створена спецгрупа із залученням ФБР.

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