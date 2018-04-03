Французькі депутати відвідають Краматорськ, - Тука

Група депутатів Національних зборів Франції (Нижня палата парламенту) у середу, 4 квітня, відвідає Краматорськ (Донецька область). Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає "Інтерфакс-Украиїна".

"Ви завтра плануєте відвідати Краматорськ... Я сподіваюся, у вас буде можливість зустрітися, принаймні, з головою Донецької області (Донецької ОДА) Павлом Жебрівським", - сказав він під час "круглого столу" у вівторок у Києві, звертаючись до французьких парламентаріїв.

Тука також запропонував провести зустріч у МінТОТ за підсумками візиту депутатів на Донбас.