Глава СБУ: Росія активізувала проект "Бессарабія"

Службі безпеки України відомо про активізацію спецслужбами РФ проекту "Бессарабія" і про спробу розхитати ситуацію в Одеській області та Молдові, зазначає глава СБУ Василь Грицак.

"Останнім часом ми отримуємо інформацію про спроби російських спецслужб повернутися до питання Бессарабії", - сказав В.Грицак журналістам у вівторок в Одесі.

Глава СБУ нагадав, що в 2015 році після двох "зачисток" СБУ проект "Бессарабія" був провалений.

"Потім, наскільки нам відомо, в Москві були розборки між двома кланами, які керували цим питанням. І зараз вони повернулися до цього. І, наскільки нам відомо... одночасно з питанням Бессарабії, питанням Молдови в контексті Бессарабії, намагатимуться розхитати ситуацію в Одеському регіоні та Молдові. У нас є такі дані", - повідомив В.Грицак.