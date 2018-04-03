Греція направить на модернізацію армії мільярд євро

В парламенті Греції схвалили рішення про виділення 1 млрд євро на прискорену оборонну програму в рамках модернізації армії. Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini, передає "РБК-Україна".

Так, дане рішення було схвалено на засіданні парламентського комітету з оборони за участю міністра оборони Греції Паноса Каменосіва. На засіданні, зокрема, обговорили нагальні потреби сухопутних, морських і повітряних збройних сил.

Одним з головних пріоритетів для грецької армії є модернізація 85 винищувачів F-16, і уряд сподівається завершити необхідні для укладення відповідної угоди процедури до 30 квітня.

Ще одним важливим пріоритетом для повітряних сил є підтримка флоту французьких літаків "Міраж-200". Пріоритети флоту включають термінову модернізацію фрегатів МЕКО.

Зазначимо, рішення про виділення 1 млрд євро на армію прийнято на тлі відновлення напруженості з Туреччиною після того, як турецькі політики знову поставили під сумнів суверенітет Афін в Егейському регіоні, в якому за останній місяць збільшилася кількість порушень повітряного простору.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган у ході візиту до Греції пред'явив Афінам територіальні претензії.