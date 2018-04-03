Холодницький прийшов на допит до ГПУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у вівторок, 3 квітня, прийшов на допит до Генеральної прокуратури. Про це повідомляє "Укрінформ".

Допит запланований на 10 годину.

Раніше в ГПУ заявили, що викликають Холодницького для надання зразків голосу.

Як повідомлялося, глави ГПУ і НАБУ направили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у скарзі просить звільнити свого заступника - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк повідомив, що його підрозділ уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник 30 березня заявив, що розслідування щодо Холодницького ініціювали після підтвердження інформації про перешкоджання керівництва САП розслідуванню справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Раніше Холодницький підтвердив інформацію про виявлення у своєму кабінеті пристрою, схожого на пристрій для прихованого прослуховування. Він також заявив, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього.