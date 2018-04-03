Ізраїль призупинив угоду з ООН щодо переселення африканських мігрантів

Ізраїль призупинив реалізацію угоди з офісом Уповноваженого ООН у справах біженців про релокацію африканських мігрантів. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Reuters.

Так, за умовами угоди Ізраїль мав перемістити 16 тис. африканських біженців до європейських країн. Однак її реалізацію призупинили, оскільки вона передбачала релокацію з країни тільки половини мігрантів, чим залишилися незадоволені жителі бідних районів Тель-Авіва, де оселилася більшість мігрантів.

"Я уважно ставлюся до вас, особливо до мешканців півдня Тель-Авіва. У зв'язку з цим я призупиняю реалізацію угоди і після того, як я зустрінуся з місцевими представниками, займуся її переглядом", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, до цього в Ізраїлі пропонували депортувати біженців назад до країн Африки, заплативши за квитки і по 3,5 тис. доларів додатково.