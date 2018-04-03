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Клімкін рішуче засудив провокацію щодо спалення польського прапора у Києві

3 квітня, 2018 - 19:19
Фото з архіву "Дня"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін рішуче засудив провокаційну акцію невідомих осіб перед посольством Польщі в Києві 2 квітня. Про Клімкін написав у Twitter.

"Рішуче засуджую провокаційну акцію перед посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй", - написав Клімкін.

Як повідомили кореспондентові Укрінформу в посольстві Польщі у Києві, у понеділок, 2 квітня, близько 14 години декілька осіб спалили польський прапор біля дипустанови, після чого втекли з місця злочину.

20 березня депутат польського Сейму, лідер ультранаціоналістичної партії "Рух народовий" Роберт Вінніцкі під час акції біля посольства України у Варшаві став ногами на червоно-чорний прапор УПА, назвавши його "бандерівською ганчіркою", і виклав відповідне фото на своїй сторінці у Facebook.

Депутат написав, що акція стала відповіддю на марш націоналістів у Львові, а крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь".

Наприкінці акції націоналісти спалили портрети лідерів УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Джерело: Укрінформ

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