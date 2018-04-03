МОК опублікував список семи країн, що претендують на проведення Олімпіади-2026

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував список семи Національних олімпійських комітетів (НОК), які офіційно підтвердили намір провести в своїй країні зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року.

Австрія пропонує провести Олімпіаду в місті Грац, Канада - в Калгарі, Японія - в Саппоро, Швеція – в Стокгольмі, Швейцарія - у Сьйоні, Туреччина - в Ерзурумі, Італія – в місті Кортіна-д'Ампеццо, в Мілані або в Турині.

"Я гарячо вітаю всі країни і міста, зацікавлені в проведенні зимових Олімпійських ігор. МОК перегорнув сторінку в питанні кандидатур на проведення Олімпіад. Наша мета полягає не тільки в тому, щоб залучити рекордну кількість кандидатів, але і в тому, щоб в кінцевому підсумку вибрати найкраще місто для організації найкращих Олімпійських ігор для кращих спортсменів світу", - заявив президент МОК Томас Бах.

Місто, де пройдуть зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року, буде обране на сесії МОК у вересні 2019 року.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Паралімпіада відбудеться трохи пізніше - з 25 серпня по 6 вересня 2020 року.