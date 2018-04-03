На Фіджі вирує ураган "Джозі", є жертви

На архіпелаг Фіджі обрушився тропічний циклон "Джозі", в результаті удару стихії загинули чотири особи, передає "РБК-Україна" із посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що місцева поліція на даний момент підтверджує загибель чотирьох осіб, ще однп вважається зниклим безвісти. В результаті удару стихії затопило західну частину Фіджі, в деяких районах відсутнє транспортне сполучення - рух закрили на 70 дорогах і трасах.

Також повідомляється, що влада Фіджі проводить евакуацію людей. Зокрема, в західній частині відкрили 18 центрів допомоги евакуйованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз направить 100 млн євро країнам-учасницям, постраждалим від стихійних лих. Португалія отримає допомогу в розмірі - 50,6 млн євро, французькі регіони Сен-Мартен і Гваделупа отримають 49 млн євро, Іспанія - 3,2 млн євро і грецький острів Лесбос - 1,3 млн євро. Зазначимо, виділення фінансової допомоги має схвалити Європейський парламент та країни ЄС. Рішення очікується в травні цього року.