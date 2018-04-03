На Волині з 11 стаціонарних дитячих таборів безпечний лише один

Про це стало відомо під час оперативної наради в голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка. 10 з 11-ти стаціонарних оздоровчих таборів виконали не всі вимоги, які виставлялися їм щодо протипожежної безпеки. Єдиний безпечний у цьому плані – лише приватний табір «Парасолька», який діє у селі Дольськ Турійського району на базі місцевого оздоровчого комплексу. Як повідомила начальник обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна, торік у таборах з 84 заходів пожежної безпеки, на які вказували, так і не було виконано 25. Це необладнана автоматична сигналізація, персонал і дітей не навчають пожежної безпеки і так далі. Тому комісії, які прийматимуть дитячі табори перед новим сезоном, будуть особливо уважні щодо протипожежної безпеки.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк