Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

На Волині з 11 стаціонарних дитячих таборів безпечний лише один

3 квітня, 2018 - 11:58
Фото з архіву "Дня"

Про це стало відомо під час оперативної наради в голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка. 10 з 11-ти стаціонарних оздоровчих таборів виконали не всі вимоги, які виставлялися їм щодо протипожежної безпеки. Єдиний безпечний у цьому плані – лише приватний табір «Парасолька», який діє у селі Дольськ Турійського району на базі місцевого оздоровчого комплексу. Як повідомила начальник обласного управління освіти, науки та молоді Людмила Плахотна, торік у таборах з 84 заходів пожежної безпеки, на які вказували, так і не було виконано 25. Це необладнана автоматична сигналізація, персонал і дітей не навчають пожежної безпеки і так далі.  Тому комісії, які прийматимуть дитячі табори перед новим сезоном, будуть особливо уважні щодо протипожежної безпеки.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День

Більше новин

На Фіджі вирує ураган "Джозі", є жертви
Страйк французьких залізничників призведе до транспортного колапсу в країні, - ЗМІ
Університет "Львівська політехніка" отримав членство у Всесвітній асоціації франкофонії
Експерти назвали законопроекти, які можуть стати альтернативою "Мінську"
PASSEX: Україна і Туреччина провели у Чорному морі спільні військові навчання
Розпочалася 10-а спільна українсько-данська військово-транспортна операція "Північний сокіл-2018"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 