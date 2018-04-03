Наслідний принц Саудівської Аравії визнав право ізраїльтян на власну державу

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявив про право ізраїльтян на власну державу. Про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Atlantic у вівторок, 3 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

"Палестинці й ізраїльтяни мають право на те, щоб мати власну землю. Нам потрібно укласти мирну угоду, щоб забезпечити стабільність і встановити нормальні відносини в регіоні", - зазначив Мухаммед бен Сальман.

Спостерігачі відзначають і ряд інших ознак зближення двох країн. Так, наприкінці березня Саудівська Аравія вперше в історії відкрила свій повітряний простір для пасажирського літака, що виконував рейс у Тель-Авів.

Раніше Саудівська Аравія не визнавала Ізраїль і не підтримувала з ним дипломатичні відносини.

Агентство Reuters зазначає, що на зближення з Єрусалимом Ер-Ріяд підштовхує погіршення відносин з Іраном.