Німецька прокуратура підтримала запит Іспанії про екстрадицію Пучдемона

Прокуратура німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у вівторок, 3 квітня, попросила суд підтримати запит Іспанії про екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє La Vanguardia, передає "ЄП".

Прокуратура Шлезвіг-Гольштейну також попросила суд залишити в силі рішення про попереднє ув'язнення для Пучдемона.

Суд розглядатиме це питання в рамках німецької правової бази, а слухання можуть тривати від 60 днів до 90 днів.

Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт. Пучдемон перебуває у тюрмі німецького міста Ноймюнстер і сьогодні постане перед адміністративним судом федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.

Як повідомлялося раніше, Пучдемон оскаржив рішення іспанського суду, який звинуватив його в підбурюванні до бунту.