Операція "Троя": РФ планувала заколот у Запорізькій області

У Великій Британії опублікували таємний російський документ під назвою "Троя". Згідно змісту якого у 2014 році населення Запорізької області мали підготувати до проросійського заколоту у регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням The Times.

План "Троя" у листопаді 2014 року надіслав до Кремля Олексій Муратов. Згідно з планом пропонувалося витратити 181 000 доларів для поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу. Документ, ймовірно, був направлений заступнику Владислава Суркова, радника президента РФ.

Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, який мав на меті вивести регіон з під керівництва центрального уряду в Києві. У цьому заколоті використовувалася б існуюча російська шпигунська мережа, яка вже діяла на згаданій території. Передбачалося нав’язування контакту з місцевою поліцією та СБУ.

План чітко виклав куди мають йти кошти бюджету операції - від 40 000 доларів на організацію проросійських протестів у Запоріжжі, 10 000 доларів на підтримку мережі агентів у СБУ і Міністерстві внутрішніх справ і до 49 000 доларів на купівлю транспортних засобів.

Документ був частиною третього траншу електронної пошти, виявленої мережею українських хакерів у листопаді минулого року. Два попередні транші були викриті у 2016 році.

Нагадаємо, у минулому році співробітники СБУ попередили 17 терактів і вісім диверсій на території України. За державну зраду у минулому році було засуджено 13 осіб.