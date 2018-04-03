Парламент Нідерландів схвалив закон про розширення санкцій проти РФ за "списоком Магнітського"

Нижня палата федерального парламенту Нідерландів схвалила закон, який передбачає розширення санкцій проти Росії за так званим європейським «списком Магнітського». Відповідне рішення було проголосовано нідерландськими парламентаріями у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Ми доручаємо уряду визначити, чи є суттєва підтримка з боку Євросоюзу для запровадження таких заходів на рівні ЄС», - йдеться у рішенні парламенту Нідерландів.

Тобто ухвалений законопроект вимагає від уряду Нідерландів ініціювати на рівні ЄС уведення санкцій за європейським «списком Магніцького». У випадку неприйняття упродовж 5 місяців таких розширених обмежувальних заходів проти РФ Євросоюзом парламент зобов’язав уряд внести законодавчі пропозиції щодо «санкцій Магніцького» на національному рівні.

Слід відзначити, що рішення не підтримала правляча Народна партія за свободу і демократію, очолювана прем’єр-міністром країни Марком Рютте.

Як відзначається, аналогічні законодавчі акти щодо «санкцій Магніцького» вже прийняті у США, Канаді, Великій Британії, Естонії, Латвії та у Литві.

Це персональні санкції проти осіб, насамперед російських посадовців, які причетні до грубого порушення прав людини та корупційних діянь.

Обмеження передбачають візові заборони та заморожування активів.