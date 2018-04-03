Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Парламент Нідерландів схвалив закон про розширення санкцій проти РФ за "списоком Магнітського"

3 квітня, 2018 - 21:32

Нижня палата федерального парламенту Нідерландів схвалила закон, який передбачає розширення санкцій проти Росії за так званим європейським «списком Магнітського». Відповідне рішення було проголосовано нідерландськими парламентаріями у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Ми доручаємо уряду визначити, чи є суттєва підтримка з боку Євросоюзу для запровадження таких заходів на рівні ЄС», - йдеться у рішенні парламенту Нідерландів.

Тобто ухвалений законопроект вимагає від уряду Нідерландів ініціювати на рівні ЄС уведення санкцій за європейським «списком Магніцького». У випадку неприйняття упродовж 5 місяців таких розширених обмежувальних заходів проти РФ Євросоюзом парламент зобов’язав уряд внести законодавчі пропозиції щодо «санкцій Магніцького» на національному рівні.

Слід відзначити, що рішення не підтримала правляча Народна партія за свободу і демократію, очолювана прем’єр-міністром країни Марком Рютте.

Як відзначається, аналогічні законодавчі акти щодо «санкцій Магніцького» вже прийняті у США, Канаді, Великій Британії, Естонії, Латвії та у Литві.

Це персональні санкції проти осіб, насамперед російських посадовців, які причетні до грубого порушення прав людини та корупційних діянь.

Обмеження передбачають візові заборони та заморожування активів.

Більше новин

Британія шукає спосіб дати "пропорційну відповідь" на загрозу з боку РФ, - Мей
Став відомий порядок виступів усіх учасників Євробачення-2018
Страйк французьких залізничників призведе до транспортного колапсу в країні, - ЗМІ
Гройсман заявив, що Антикорупційний суд може бути створений цього місяця
У Німеччині планують впровадити військову форму для вагітних
Авіакомпанія Air Malta анонсувала відновлення регулярних рейсів до Києва

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 