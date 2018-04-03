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PASSEX: Україна і Туреччина провели у Чорному морі спільні військові навчання

3 квітня, 2018 - 13:45
Фото korabli.eu

У північно-західній частині Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України та Турецької Республіки провели спільне тренування типу PASSEX. Про це повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що основною метою заходу було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань та спільних дій у групі надводних кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів.

"До тренування від української сторони було залучено фрегат "Гетьман Сагайдачний" і гелікоптер Ка-27пр, а від турецької — корвет Buyukada та фрегат Salihreis. Захід проходив у декілька етапів, у ході яких було відпрацьовано тактичне маневрування, навчання зі зв’язку та протиповітряної оборони. Крім того, гелікоптер Ка-27пр здійснив понад 20 посадок на палубу фрегата "Гетьман Сагайдачний", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 30 березня, до порту Одеси з візитом у рамках навчань ВМС Турецької Республіки "Морська зірка-2018" зайшли кораблі Salihreis та Buyukada.

Нагадаємо, у НАТО відзначили, що Україна за останні чотири роки змогла істотно наблизитися до стандартів Альянсу.

Джерело: День

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