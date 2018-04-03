Карлес Пучдемон оскаржив рішення іспанського суду, який звинуватив його в підбурюванні до бунту. Про це повідомляє AFP, передає "РБК-Україна".

В якості причини для скасування рішення суду захист політика вказав, що бунт "передбачає насильство", закликів до якого, на його думку, з боку екс-голови Каталонії не було.

Так, апеляція була подана ще 28 березня. В якості причини для скасування рішення Верховного суду Іспанії захист Пучдемона вказав, що бунт "передбачає насильство", закликів до якого, на його думку, з боку екс-голови Каталонії не було ні перед, ні під час референдуму.

Як повідомляється, адвокат Пучдемона додав, що зареєстровані випадки застосування насильства були "ізольованими епізодами", які не дозволяють говорити про розпалювання бунту. Зазначимо, в Іспанії покарання за підбурювання до бунту передбачає позбавлення волі строком до 30 років.

Нагадаємо, 27 січня Конституційний суд (КС) Іспанії частково прийняв до розгляду позов уряду країни з вимогою заборонити інавгурацію в якості глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона.