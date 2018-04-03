Рада надала нові повноваження Держекоінспекції України

Верховна Рада ухвалила закон № 6530, яким надала нові повноваження Держекоінспекції України. За проголосували 229 народних депутатів.

До закону "Про охорону навколишнього природного середовища" внесли зміни, згідно з яким Держекоінспекція отримує право уповноважувати установи, що перебувають у її управлінні, на проведення вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, відповідно до вимог до технічної компетентності та незалежності.

Окрім того, Держекоінспекція зможе вносити пропозиції щодо визначення методик вимірювань - й установи обов'язково мають їх використовувати.

"Хотів би зауважити, що внаслідок неузгодженості, яка сьогодні існує,.. з початку 2016 року скасовано механізм атестації вимірювальних лабораторій, внаслідок чого територіальні органи Державної екологічної інспекції втратили можливість проведення вимірювань при здійсненні державного нагляду у сфері своєї діяльності та проведення кризового моніторингу довкілля внаслідок виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із забрудненням об'єктів довкілля", - пояснив міністр екології Остап Семерак.