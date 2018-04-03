Рада в середу заслухає Холодницького та Ситника

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник завтра, 4 квітня, виступлять у Верховній раді України. Рішення про необхідність їх присутності у парламенті підтримали 247 нардепів, передає "РБК-Україна".

"Була вимога від фракцій, щоб ми на завтра запросили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника", - заявив спікер ВРУ Андрій Парубій.

Виносячи питання про необхідність присутності на пленарному засіданні ВРУ у середу з 12 години Холодницького та Ситника на голосування, Парубій зазначив, що для цього достатньо 150 голосів. Разом з тим, таку пропозицію підтримали 247 нардепів.

"Я повідомляю, щоб і керівник САП, і НАБУ прибули в зал о 12 годині", - заявив Парубій.

Як повідомлялося раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у вівторок, 3 квітня, прийшов на допит до Генеральної прокуратури.