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Рада в середу заслухає Холодницького та Ситника

3 квітня, 2018 - 14:56
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник завтра, 4 квітня, виступлять у Верховній раді України. Рішення про необхідність їх присутності у парламенті підтримали 247 нардепів, передає "РБК-Україна".

"Була вимога від фракцій, щоб ми на завтра запросили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника", - заявив спікер ВРУ Андрій Парубій.

Виносячи питання про необхідність присутності на пленарному засіданні ВРУ у середу з 12 години Холодницького та Ситника на голосування, Парубій зазначив, що для цього достатньо 150 голосів. Разом з тим, таку пропозицію підтримали 247 нардепів.

"Я повідомляю, щоб і керівник САП, і НАБУ прибули в зал о 12 годині", - заявив Парубій.

Як повідомлялося раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у вівторок, 3 квітня, прийшов на допит до Генеральної  прокуратури.

Джерело: РБК-Україна

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