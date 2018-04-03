Рева прогнозує, що пенсійний вік не підвищуватиметься ще 10 років

Міністр соціальної політики України Андрій Рева прогнозує, що пенсійний вік не підвищуватиметься принаймні 10 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

"За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання", - зазначив міністр.

Разом із тим зазначається, що Міжнародний валютний фонд наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Натомість уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.

"Якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом йти у 60 років? Я більше працював, а значить моя робоча сила більше зносилася, тому я повинен піти раніше, бо мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно – значить піде пізніше", – пояснив Рева.