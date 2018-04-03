Розпочалася 10-а спільна українсько-данська військово-транспортна операція "Північний сокіл-2018"

Сьогодні, 3 квітня, у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія у сфері авіаційно-транспортних перевезень та технічної угоди, розпочалася спільна українсько-данська військово-транспортна операція "Північний сокіл - 2018" з перевезення пального на острові Гренландія. Про це повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що літак Іл-76, який цього року полетить до Гренландії, не так давно був відновлений на Миколаївському ДП "НАРП". Цей борт до місії "Північний сокіл" ще не залучався, але у травні 2015 року виконував завдання в іншій міжнародній операції - доставляв гуманітарні вантажі до Непалу та доправляв звідти на батьківщину українських громадян.

З військового майданчика аеропорту Бориспіль до авіаційної бази "Ольборг" Королівських ВПС Данії на літаку Іл-76 відбула група українських авіаторів на чолі із старшим інспектором-льотчиком відділу транспортної авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковником Сергієм Артеменком.

Загалом, до операції "Північний сокіл - 2018", котра проходить десятий рік поспіль, залучається 23 українських військовослужбовця, з них 11 членів екіпажу та 10 чоловік наземного інженерно-технічного персоналу бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України, що дислокується в Мелітополі. Також до складу робочої групи увійшли офіцери-координатори від Командування Повітряних Сил Збройних Сил України — керівник операції від української сторони та його помічник.

В ході операції "Північний сокіл - 2018" українські військові льотчики планують перевезти військово-транспортним літаком Іл-76 з авіабази ВПС США "Туле" на данську полярну станцію "Норд" на острові Гренландія понад 500 тисяч літрів пального, а також іншого майна, визначеного технічною угодою. Під час операції українські екіпажі планують виконати близько 25 повітряних перевезень і провести у полярному небі близько 120 годин. Завершити проведення перевезень планується 5 травня.

Після прильоту до авіабази Королівських ВПС Данії "Ольборг" літак Іл-76 Повітряних Сил ЗС України здійснить дозаправлення, пройде відповідні процедури огляду, завантажить необхідне обладнання і вирушить далі на острів Гренландія.

Необхідно підкреслити, що на острові Гренландія українські військові льотчики виконуватимуть завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики, які визначаються низькими температурами повітря до -50 градусів при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, штормовою погодою, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Довідково:

У 2017 році в рамках подібної операції "Північний сокіл - 2017" екіпаж літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального. В результаті проведення операції "Північний сокіл - 2017" було перевезено понад 720 тисяч літрів авіаційного пального з авіабази "Туле" до станції "Норд" в Гренландії. Загальний наліт українських екіпажів за час операції склав більше 120 годин. Підтримано натренованість двох екіпажів та льотно-інструкторського складу до польотів міжнародними трасами.