СБУ затримала депутата самопроголошеної "Євпаторійської міської ради"

Співробітники Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Чаплинка» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради» окупаційної влади. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої «самооборони Криму». Під час незаконної анексії Кримського півострову він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.

За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії «Единая Россия» до так званої «Євпаторійської міської ради», створеної окупаційною владою.

У свою чергу, співробітники СБУ задокументували факт прибуття зловмисника на материкову частину України, де проживають його родичи.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.