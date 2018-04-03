СБУ затримала підривників польського Меморіалу орлят у Львові

Служба безпеки України днями затримала зловмисників, які влаштували вибух поблизу польського Меморіалу орлят, розташованого неподалік Личаківського цвинтаря Львова, а також підпалили автобус з туристами із Польщі. Про це повідомляє прес-служба СБУ з посиланням на главу відомства Василя Грицака. Точна дата затримання не уточнюється.

«За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням екс-президента-втікача під кураторством російських спецслужб», - заявив Грицак.

Грицак також повідомив, що спецслужбі вдалося цьогоріч попередити низку терактів у центрі Києва, які планувалися спецслужбами РФ. Також він констатував, що Росія не залишає спроб розхитати ситуацію в Бессарабії.

Нагадаємо, 13 березня на Личаківському цвинтарі у Львові прогримів вибух біля польського Меморіалу орлят. Невідомий кинув вибуховий пристрій через паркан на газон. Вибух прогримів за 15 метрів від господарських приміщень. У результаті ніхто не постраждав, надгробки також не було пошкоджено.

Зазначимо, що Меморіал орлят - польський військовий меморіал у Львові. "Орлята" - це учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919) та проти більшовиків (1920 р.). Вони були поховані на Кладовищі захисників Львова, яке є частиною Личаківського кладовища.

Інцидент з польським автобусом стався ще в грудні минулого року. Тоді група осіб підірвала вибухівку в автобусі, в якому перевозили туристів із Польщі. Сталося це на парковці готелю "Панська гора" у селі Сокільники Львівської області.