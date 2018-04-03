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Сьогодні набула чинності заборона на в'їзд до Естонії для 49 росіян зі "списку Магнітського"

3 квітня, 2018 - 11:13
Фото з відкритих джерел

В Естонії у вівторок, 3 квітня, вступає в силу постанова уряду про заборону на в'їзд в країну для 49 росіян, що входять до так званого "списку Магнітського". Як наголошується в оприлюдненому напередодні в виданні Riigi Teataja (Державний вісник) розпорядженні, заборона на в'їзд в країну, її перетин і обов'язок покинути Естонію встановлений для 49 осіб, "так як є дані або обґрунтовані підстави вважати, що вони брали участь в порушеннях прав людини або сприяли порушенню прав людини", передає "Інтерфакс-Україна".

Уряд ухвалив дане рішення 29 березня. Його виконання покладено на міністерство внутрішніх справ. Термін дії рішення - до 1 квітня 2023 року і воно може бути переглянуте в установленому порядку.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер (Sven Mikser), з ініціативи якого був складений список нев'їзних росіян, повідомив, що рішення від 29 березня з'явилося в зв'язку з отруєнням в британському Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

"Єдність і рішучість уряду в цьому питанні свідчить про наше бажання звернути увагу на порушення Росією міжнародного права. Ми не можемо не реагувати на грубі порушення прав людини", - підкреслив С.Міксер.

У зв'язку зі "справою Скрипаля" уряд Естонії прийняв також рішення вислати військового аташе РФ Олега Афанасьєва.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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