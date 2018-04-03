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SpaceX запустила Falcon 9 з космічним кораблем Dragon та супутником для збору сміття з орбіти

3 квітня, 2018 - 09:01
Фото Reuters

Компанія SpaceX успішно здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon. Трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Пуск був здійснений з бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді (о 23:30 за Києвом). Відділення першого ступеня ракети-носія сталося через 3 хвилини після старту. Як повідомлялося, на борту є вантаж масою в 2,63 тонни, серед якого прилади для вивчення земної бурі і виявлення хвороботворних організмів на борту станції, а також питну воду та необхідне продовольство. Стикування буде відбуватися під керівництвом астронавта Норисіге Канаі з Японії, а його підстрахує американець Скотт Тінгл.

SpaceX CRS-14 став 14-м польотом автоматичного вантажного корабля Dragon компанії SpaceX в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services з NASA. Для космічного апарату Dragon це вже другий політ.

Додамо, що також Falcon 9 виведе у космос новий британський супутник для збору сміття з орбіти.

Джерело: День

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