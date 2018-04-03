Справою Холодницького займатиметься Генінспекція ГПУ

Процесуальне керівництво у справі щодо керівника САП Назара Холодницького здійснюватиме Генеральна інспекція ГПУ. Відповідну постанову нещодавно підписав глава відомства. Про це повідомив керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцуляк, передає "Укрінформ".

"Для забезпечення об'єктивності слідства, процесуальне керівництво у справі Холодницького тепер здійснюватиме Генінспекція Генпрокуратури. Відповідну постанову нещодавно підписав генпрокурор", - сказав він.

Таким чином, зазначив Гуцуляк, генпрокурор відреагував на заяву керівника САП про упередженість органу розслідування відносно нього.

При цьому Гуцуляк підтвердив, що кримінальне провадження щодо Холодницького за ст. 384 ККУ (примушення свідка надавати покази) та ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового розслідування) продовжують розслідувати слідчі Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, керівником якого він є.

Водночас посадовець заявляє, що не має повноважень впливати на слідчих, оскільки вони підпорядковуються начальнику слідчого підрозділу цього департаменту.

"Справу розслідує слідчий, який працює в департаменті. Але, по суті, слідство мені не підпорядковується. Воно підпорядковується начальнику слідчого підрозділу. Я начальник департаменту і маю лише повноваження організації роботи. Давати вказівки слідчим я не вправі", - зазначив він.

Гуцуляк також підтвердив, що він є фігурантом однієї справи НАБУ, яка була порушена за його заявою після виходу сюжету програми журналістських розслідувань "Схеми" восени 2017 року.

"Я не знаю з приводу трьох проваджень, але точно знаю про одне кримінальне провадження, яке було зареєстроване Генінспекцією ГПУ за моєю ініціативою після оприлюднення сюжету програми "Схеми". Для того, щоб зняти з себе підори і розібратися в об'єктивності ситуації, я написав рапорт про реєстрацію кримінального провадження за цим фактом і встановлення винних, у тому числі і мене, якщо це підтвердиться. Генінспекція зареєструвала провадження, але матеріали провадження передали НАБУ. Там мене допитували кілька разів у якості свідка", - розповів Гуцуляк.

Як повідомлялося, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник завтра, 4 квітня, виступлять у Верховній раді України.