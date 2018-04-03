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Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Став відомий порядок виступів усіх учасників Євробачення-2018

3 квітня, 2018 - 16:44

Україна змагатиметься за участь у фіналі Євробачення у другому півфіналі конкурсу. Списки оприлюднили на YouTube-каналі конкурсу.

Перший півфінал відкриє Айсель Мамедова із Азербайджану. Останнім виступить представниця Кіпру - Елені Фурейра. Почути, як співають перші 19 конкурентів українського співака Melovin, можна буде 8 травня.

У другому півфіналі першими на сцену вийде норвезький співак Александр Рибак, який вже одного разу перемагав на “Євробаченні”. Після нього виступлять іще 15 виконавців, а Україна закриє півфінал. 2-ий півфінал пройде 10 травня.

MELOVIN - виходець з шоу "Х-Фактор", із минулого відбору співак запам'ятався чи не найбільше. Він представляє себе як інопланетну істоту, а свою мету пояснює так: робити людей щасливішими за допомогою музики.

У своїй творчості MELOVIN поєднує поп, електро, соул, фолк та інші музичні напрямки.

Одесит з дитинства займався творчістю, танцював, співав та закінчив театральну школу. У 2015 році він переміг на шоу "Х-Фактор 6". А вже у 2017 співак презентував дебютний альбом Face To Face.

На конкурсі він виконає пісню Under The Ladder.

Джерело: Еспресо

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