Став відомий порядок виступів усіх учасників Євробачення-2018

Україна змагатиметься за участь у фіналі Євробачення у другому півфіналі конкурсу. Списки оприлюднили на YouTube-каналі конкурсу.

Перший півфінал відкриє Айсель Мамедова із Азербайджану. Останнім виступить представниця Кіпру - Елені Фурейра. Почути, як співають перші 19 конкурентів українського співака Melovin, можна буде 8 травня.

У другому півфіналі першими на сцену вийде норвезький співак Александр Рибак, який вже одного разу перемагав на “Євробаченні”. Після нього виступлять іще 15 виконавців, а Україна закриє півфінал. 2-ий півфінал пройде 10 травня.

MELOVIN - виходець з шоу "Х-Фактор", із минулого відбору співак запам'ятався чи не найбільше. Він представляє себе як інопланетну істоту, а свою мету пояснює так: робити людей щасливішими за допомогою музики.

У своїй творчості MELOVIN поєднує поп, електро, соул, фолк та інші музичні напрямки.

Одесит з дитинства займався творчістю, танцював, співав та закінчив театральну школу. У 2015 році він переміг на шоу "Х-Фактор 6". А вже у 2017 співак презентував дебютний альбом Face To Face.

На конкурсі він виконає пісню Under The Ladder.