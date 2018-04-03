Страйк французьких залізничників призведе до транспортного колапсу в країні, - ЗМІ

Страйк французьких профспілок, які виступають проти трудової реформи, призведе до перебоїв у роботі залізничного транспорту, а також скасування низки авіарейсів у вівторок, 3 квітня. Держкомпанія SNFC, що займається залізничними перевезеннями, повідомила, що 3 квітня будуть скасовані сім з кожних восьми поїздів далекого прямування, а також чотири з кожних п'яти приміських поїздів, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у вівторок буде скасовано половину приміських електричок RER, що прямують до Парижа.

Залізничний оператор Eurostar, що здійснює перевезення пасажирів між Парижем і Лондоном, повідомив, що лише третина поїздів буде працювати в нормальному режимі 3 квітня.

Співробітники SNFC почали страйк у понеділок увечері і мають намір продовжувати до ранку четверга. За даними профспілок, в страйку бере участь половина співробітників SNFC, в тому числі 77% водіїв поїздів.

Профспілки протестують проти суттєвих змін до SNFC, запропонованих президентом Франції Емманюелем Макроном. Французька влада, зокрема, пропонує скасувати низку привілеїв для нових співробітників компанії, а також спеціальні пенсії для чинних співробітників.

Міністр транспорту Франції Елізабет Борн заявила у вівторок, що проведення трудової реформи є необхідним, зазначивши готовність влади піти на деякі поступки профспілкам.

"Ми вже пройшли половину шляху в переговорах, так навіщо ж блокувати країну. Я, як і раніше, відкрита до діалогу", - цитує Е.Борн агентство Bloomberg.

Авіакомпанія Air France, яка намагається досягти згоди з профспілками про рівень зарплат, повідомила, що у вівторок буде здійснювати близько 75% рейсів.

Так, далекі рейси будуть виконуватися на 70%, перельоти середньої дальності в паризький аеропорт "Шарль де Голль" і з нього - на 67%, рейси в паризький аеропорт "Орлі" і з нього, а також в аеропорти інших міст країни - на 85%.

За оцінками Air France, у страйку бере участь приблизно третина пілотів компанії, 20% бортпровідників і 15% наземного обслуговуючого персоналу.

Співробітники Air France планують провести ще низку страйків у цьому місяці, зокрема 7, 10 і 11 квітня.