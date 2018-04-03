Суд відхилив апеляцію мера Скадовська у справі про відсторонення з посади

Апеляційний суд Херсонської області залишив в силі рішення Скадовського районного суду від 28 грудня 2017 року, згідно з яким мер Скадовська Олександр Яковлєв повинен бути відсторонений від займаної посади на рік за вчинення правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відповідне рішення суд прийняв 3 квітня.

Попри апеляції адвокатів Яковлєва, які наполягали на закритті справи у зв’язку з відсутністю складу правопорушення, а також резонанс справи (фактичне позбавлення посади за порушення на суму 1167 грн), апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Після судового засідання Олександр Яковлєв виступив перед будівлею апеляційного суду, де зібралися десятки його прихильників, які приїхали на суд зі Скадовська. Міський голова подякував скадовчанам і заявив, що буде продовжувати боротьбу, в тому числі в суді.

«Потрібно бути уважним і ретельним у своїй роботі, але хочу запевнити, що боротьба на цьому не закінчується, ми будемо далі подавати касацію і, можливо, щось буде вирішено або через суди, або з новими виборами», – заявив Олександр Яковлєв.

Як писав «День», депутат Скадовської міської ради О. Бутенко звернулася в поліцію із заявою, у якій звинувачує Олександра Яковлєва в особистій зацікавленості у виведенні коштів із міського бюджету через ТОВ «Аттика» та ФОП Яковлєва Т. В. під час закупівлі товарів у 2016-2017 роках. Із зазначеними ТОВ і ФОП, які пов’язані із дружиною мера Скадовська, були укладені договори про закупівлі на суму 740 грн фарби та шурупів, 83 грн – на штемпельну подушку, 218 грн – на оснастку для печатки та ще 126 грн – на штемпельну подушку. Договори стали причиною вручення Олександру Яковлєву 4 протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Відтепер повноваження міського голови Скадовська виконуватиме секретар міської ради Олег Сокольчук. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж через 90 днів з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора