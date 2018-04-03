У Болівії стався один з найсильніших землетрусів в історії країни

Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 6,8 в південній частині Болівії. Про це повідомили в Геологічній службі США, передає "Укрінформ".

Як зазначається, підземні поштовхи сталися о 10:40 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався за 127 кілометрів на південний схід від міста Таріха, а вогнище - на глибині 557 кілометрів.

Цей землетрус став одним з найсильніших в історії Болівії. Тим не менш, за останніми даними, він не призвів до жертв і руйнувань через те, що вогнище залягало глибоко під землею.

Незначні поштовхи відчули жителі низки міст, у тому числі столиці країни Сукре.