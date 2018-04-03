У Дніпрі до ювілею Олеся Гончара читали його вірші і прозу

До 100-річчя від дня народження Олеся Гончара працівники міської ради та дніпряни прочитали уривки з поезії і прози свого талановитого земляка. Олесь Гончар народився 3 квітня 1918 року в селі Ломівці, що знаходилось на околиці тодішнього Катеринослава. Після смерті матері малого Олеся забрали на виховання її батьки, які жили на Полтавщині – у селі Суха під Кобеляками. Після війни колишній артилерист Олесь Гончар повернувся у рідне місто і вступив на навчання до Дніпропетровського державного університету. Декілька років він мешкав у хаті своєї сестри, де почав писати свій знаменитий роман «Прапороносці». Олесь Гончар – один із найбільших представників української художньої прози другої половини XX століття. Його бронзове погруддя встановлено на фасаді корпусу №2 ДНУ, де майбутній письменник колись навчався.

Вірші та уривки з прози Олеся Гончара у день його 100-річного ювілею читали мер Дніпра Борис Філатов, секретар міської ради Олександр Санжара, радник міського голови Максим Музика, водій тролейбуса Лідія Біла, студент Університету третього віку Леонід Стадник та викладач Дніпровської дитячої музичної школи №15 Лілія Фетисова-Шепель.

1. Міський голова Дніпра Борис Філатов

2. Секретар міської ради Олександр Санжара

3. Радник міського голови Максим Музика

4. Водій тролейбусу Лідія Біла

5. Студент Університету третього віку Леонід Стадник

6. Викладач Дніпровської дитячої музичної школи №15 Лілія Фетісова-Шепель

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро