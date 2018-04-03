У Києві заклали капсулу будівництва другої черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору

У Києві почали будівництво другої черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Про це у вівторок, 3 квітня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

"Спільно з членами уряду заклали капсулу будівництва II черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору. Справа честі і свідчення відновлення історичної справедливості щодо мільйонів невинно загиблих", - зазначив Гройсман.

Спільно з членами Уряду закладаємо капсулу будівництва ІІ черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору. Справа честі і свідчення відновлення історичної справедливості щодо мільйонів невинно загиблих. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 3, 2018

Нагадаємо, раніше Гройсман розповів, скільки коштів буде виділено на будівництво Музею голодоморів у 2018 році. За його словами, в держбюджеті закладено 320 млн гривень на будівельні роботи.

Крім того, на думку Гройсмана, додаткові кошти можна залучити з міжнародних джерел.

Як повідомлялося, наприкінці березня американський штат Массачусетс визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Він став дев'ятим штатом США, який приєднався до визнання Голодомору. Крім того, член Кнесету Ізраїлю Акрам Хасон запропонував визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду.