У Львові демонструють виставку робіт про спільний захист українцями і білорусами сходу України

Сьогодні, 3 квітня, у львівському Палаці мистецтв відкрилася виставка «Білоруси з Україною у серці». Вона присвячена пам’яті добровольцям, що загинули на сході України під час російсько-української війни.

В залі на стінах розвішано близько 40 картин. Їх створили українські та білоруські художники впродовж 2015 року. Малювали їх в зоні бойових дій - Волновасі, Пісках, Новгородці та інших населених пунктах.

Усі твори відображають події, що відбуваються в зоні АТО. Так на картинах є побут солдатів, їх портрети, різні абстракції пов’язані із війною тощо. На жаль, декого із зображених на портретах уже немає в живих.

Також у залі на колонах висять фотографії, які були зроблені на сході України. Окремо стоять спорядження військових, використані та розірвані набої, бандура, обереги та інше. Усе це привезено із фронту та підсилює відчуття відвідувачів.

Варто зазначити, що виставка має окрему присвяту - пам’яті добровольців тактичної групи «Білорусь» 1 ШР 5 ОБАТ ДУК ПС Віталія Тіліженка позивний «Кекс» та Алеся Черкашина позивний «Тарас». Вони віддали свої життя за незалежність України влітку 2015 року.

Триватиме виставка до 12 квітня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів