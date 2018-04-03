У Львові виставкою відсвяткують 60-річчя художника Івана Проціва

Експозицію «Малярство. Графіка» відкриють завтра, 4 квітня, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20).

«Іван Проців – яскравий представник сучасного образотворчого мистецтва, творчість якого помітною сторінкою увійшла як в історію української культури, де посідає чільне місце, так і в контекст європейської, – анонсують виставку організатори. – Його мистецький доробок – це особливий світ художніх образів, діапазон звучання яких яскравий і багатогранний. Митець не перестає вражати своєю духовною наснаженістю, широтою і майстерністю охоплення явищ буття, безмежністю інтерпретацій, неповторністю формально-пластичних ознак, особливою, авторською, технікою виконання».

Фаху Іван Проців вчився у Львівському художньому училищі ім. Івана Труша та Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (факультет проектування інтер’єру та меблів).

З 2011-го – доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв.

Виставляється з 1986 року. Перша персональна виставка відбулася 1990-го в Торонто (Канада). Станом на нині митець має їх понад два десятки. Також – учасник 150 колективних показів.

Зацікавлення Івана Проціва – станкова графіка, малярство, іконопис.

Ряд полотен художника є власністю Міністерства культури України. Роботи майстра зберігаються у державних музеях та галереях і у приватних збірках в України та за кордоном.

Мистецтвознавці говорять, що творчий доробок Проціва – це особливий світ художніх образів, діапазон звучання яких яскравий і багатоваріантний.

Відкриття виставки Івана Проціва «Малярство. Графіка» у Національному музеї ім. Андрея Шептицького – о 17.00.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів