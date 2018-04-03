У Рівному зняли фільм про художника Георгія Косміаді

У Рівному презентували фільм про знаного в Європі художника - Георгія Косміаді. Стрічка документальна і має назву «Грецький горішок». Це через грецьке коріння Косміаді, а ще через його характер, пояснює режисер фільму Віктор Булига. Стрічка являє собою кінорозповідь про художника, починаючи з історії життя його діда.

Георгій Косміаді, за підрахунками мистецтвознавців, написав понад 5 тисяч картин. Тепер його роботи є у приватних колекціях по всьому світу. Але Косміаді був не лише художником, а й архітектором, актором-режисером-декоратором та вчителем-новатором. Про це йдеться у фільмі.

Він народився на Кавказі, певний час мешкав у Москві, а в Рівне переїхав у 1916 році. Прожив тут 24 роки. А в 1940 році родина була змушена виїхати за кордон. Тим часом роки, проведені на Волині, художник вважав найщасливішими. У Рівному ж він був відомою і шанованою людиною. Краєзнавці розповідають, що Георгій Косміаді, йдучи вулицею, не встигав одягати капелюх – так багато людей із ним віталося.

«Задум зняти такий фільм з’явився ще років із десять тому. Я тоді познайомився із Надією Косміаді – донькою художника. Жінка вперше за 52 роки відвідала Рівне після того, як її родина виїхала в Німеччину. А це ж місто її дитинства. Вона почала приїздити сюди, привозити роботи батька. А я зацікавився його особистістю. Став дізнаватися про Георгія Косміаді і його життя. Захотілося зняти фільм. Але тоді із цим не складалося, - розповідає Віктор Булига. - А тепер, коли Надія Косміаді переселилася в Рівне, перевезла архіви батька, картини, відкрила Арт-ательє його імені, коли у місті спорудили пам’ятник художнику, настав час і першого повнометражного документального фільму про нього. Над «Грецьким горішком» ми працювали упродовж року. Відзнятого матеріалу вийшло багато – вистачило б ще на 2-3 фільми. Складно було вибирати, що залишити, а що вирізати».

У фільми використовували матеріали з особистого архіву художника, документи, фото, картини, спогади Надії Косміаді, коментарі дослідників-експертів. Крім того, є і кадри кінохроніки. Зокрема, в епізодах, де згадувався композитор Сергій Рахманінов, якого Косміаді знав особисто і дуже любив його музику.

«А ось відеокадрів, на яких був би сам художник, на жаль, немає. Зате глядачі можуть почути його голос. Адже зберігся запис, на якому Георгій Косміаді читає роль Бориса Годунова (У 1928 році він поставив цю п'єсу Пушкіна), - розповідає Віктор Булига. – Працюючи над цим фільмом, я хотів, щоб глядачі дізналися про Георгія Косміаді, як про талановитого педагога (адже він викладав в усіх гімназіях тогочасного Рівного - українській, польській, російській, єврейській, а ще у Початковій художній школі та інших навчальних закладах), художника, батька, сім’янина і громадянина. І назву намагався підібрати метафоричну, яка символізувала б міць, незламність, непохитність. Це все про Косміаді. Адже в нього в житті було багато перипетій, із яких він виходив достойно».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне