Україна готова обміняти 23 росіянина на українських заручників, - Геращенко

На цей момент в українських в'язницях відбувають покарання 23 громадян Російської Федерації за тяжкі злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України. Київ готовий їх передати в обмін на українських полонених. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко, передає "112 Україна".

"Дійсно, сьогодні в українських тюрмах відбувають покарання за тяжкі злочини проти територіальної цілісності, суверенітету ті росіяни, які "нас там нет", які були затримані власне в результаті війни через свою ту чи іншу участь у конфлікті під прикриттям так званих "ополченців". Але, очевидно, що це куратори, а не "ополченці". І власне, українська сторона готова передати цих засуджених, але ми так само хочемо звільнити громадян України", - сказала вона.

"Якщо російська сторона стверджує, що "нас там нет", то українська сторона говорить, що ні, ви тут є. І зараз 23 росіян знаходяться в українських в'язницях. Ми готові їх передати для звільнення українських заручників", - додала Геращенко.

Зазначимо, що завтра, 4 квітня, відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, де учасники обговорять обмін полоненими.