Українка Єлістратова здобула "золото" Кубка Африки

Українські спортсмени вдало виступили на першому міжнародному старті триатлону сезону. Серед жінок на етапі Кубка Африки найкращою стала Юлія Єлістратова, повідомляє офіційний сайт Федерації триатлону України.

Юлія фінішувала першою з відривом від найближчої переслідувачки в 38 секунд.

Ще одна українка, Маргарита Крилова, до останнього боролася з угорської тріатлоністкою за "бронзу", проте в підсумку стала четвертою.

Раніше була інформація, що Єлістратова вийшла на 20-те місце рейтингу ITU.