"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові потяги до Великодня. Про це на своїй сторінці в Facebook написав в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ - Ужгород, Київ - Херсон і Дніпро - Кривий Ріг - Одеса.

Потяг № 239 Київ - Ужгород вирушить з Києва 6, 8 квітня о 19:44 і прибуде в Ужгород на наступний день о 10:56. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 7 і 9 квітня о 19:05 та прибуття до Києва наступного дня о 10:09.

Потяг № 152/151 Київ - Херсон курсуватиме 7 квітня, відправлення з Києва о 8:00, прибуття в Херсон о 18:57. Відправлення з Херсона о 09:30, прибуття в Київ о 19:16.

Потяг № 251/252 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса курсуватиме 6, 8 квітня, відправлення з Дніпра о 21:55, прибуття до Одеси о 11:45. У зворотному напрямку потяг здійснить рейси 7, 9 квітня, відправлення з Одеси о 15:22 і прибуття в Дніпро у 05:07.

Квитки на додаткові потяги можна купити онлайн або у залізничних касах.