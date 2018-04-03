Університет "Львівська політехніка" отримав членство у Всесвітній асоціації франкофонії

Інформацію про вступ «ЛП» до міжнародної організації оприлюднила прес-служба університету після візиту до вишу Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Франції в Україні Ізабель Дюмон.

«Почесну гостю привітав ректор «Львівської політехніки» професор Юрій Бобало, який високо оцінив підтримку Францією зусиль України стати повноправним членом європейської сім’ї народів, – йдеться у повідомленні «ЛП». – Ректор також подякував мадам Дюмон за сприяння у вступі університету до такої авторитетної міжнародної організації, як Всесвітня асоціація франкофонії, до складу якої входять 845 університетів зі 120 країн світу. Відбулася зацікавлена дискусія щодо якісного зростання академічної мобільності між університетами України та Франції».

Ректор «Львівської політехніки» Юрій Бобало і директор Львівської міської організації «Альянс Франсез» Ніколя Фасіно уклали угоду про співпрацю, якою передбачено подальше поглиблення культурного, освітнього та наукового співробітництва, що склалося в останні роки між сторонами, які підписали цей важливий документ. У ньому, зокрема, йдеться про проведення для студентів «ЛП» консультацій щодо навчання у вищих навчальних закладах Франції, стажування аспіратів та викладачів і презентацій стипендіальних програм уряду Франції.

Окремим рядком в угоді обумовлені питання вивчення у «Львівській політехніці» французької мови, а ще – історії та культури франкомовних країн. Сторони погодилися спільно попрацювати, аби суттєво знизити оплату за відвідування вище названих курсів.

У зустрічі також взяли участь директор Французького інституту при посольстві Франції в Україні Анна Дюрюфле, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків «Львівської політехніки» професор Олег Матвійків та керівник Центру міжнародної освіти «ЛП» професор Наталія Гоц.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото прес-служби «ЛП».