Уряд Мексики ввів антидемпінгові мита на сталь з України

Уряд Мексики оголосив про введення антидемпінгових мит на продукцію з вуглецевої сталі, яку отримує з чотирьох країн, у тому числі з України. Про це повідомило у вівторок інформагентство Reuters із посиланням на Міністерство економіки Мексики.

"Міністерство економіки Мексики заявило у вівторок, що офіційно запровадило антидемпінгові мита на імпорт труб з вуглецевої сталі з Південної Кореї, Іспанії, Індії й України після завершення розслідування щодо "несправедливої" практики торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили в міністерстві, розслідування було проведено на прохання однієї з компаній та передбачало аналіз торговельних операцій у період з квітня 2013 року по березень 2016 року.

При цьому зауважується, що останнім часом Мексика запровадила мита на сталеливарні вироби з кількох країн після того, як місцеві металургійні підприємства оголосили про скорочення тисяч робочих місць у 2015 році та скасування інвестицій.

У березні міністерством економіки Мексики запровадило антидемпінгові мита щодо імпорту труб з вуглецевої сталі з Китаю.