В Україні набула чинності ратифікація угоди з Хорватією про співпрацю щодо запобігання катастрофам

В Україні набув чинності закон № 2308-VIII про ратифікацію угоди з Хорватією про співпрацю у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків. Про це у вівторок, 3 квітня, повідомляє 112.ua

Україна та Хорватія домовилися надавати одна одній допомогу в рамках можливостей при виникненні катастроф. Держава, що приймає, має забезпечити розповсюдження допомоги виключно серед постраждалого населення.

З боку України компетентним органом визначили ДержНС, з боку Хорватії - Національний директорат з питань захисту та порятунку. Причому кожна держава призначає одну або кілька контактних осіб.

Держава, яка потребує допомоги, має надати країні-партнеру вичерпні дані про катастрофу та вже вжиті заходи. Саме її спеціалісти будуть керувати операціями із рятування та захисту населення.

Зі свого боку, країна, що надає допомогу, має обладнати команди порятунку так, щоб вони були самодостатніми принаймні протягом трьох діб. Проте після цього приймаюча сторона має надати таким командам все необхідне - зокрема, медичну допомогу та їжу.

В угоді передбачено процедуру перетину кордону командами порятунку: звільняється від мита обладнання, особисті речі та медикаменти, що ввозить до країни команда порятунку. В тому числі можна ввезти медикаменти із вмістом наркотичних речовин - проте їх треба буде задекларувати.

Зазначимо, Верховна Рада ратифікувала цю домовленість 28 лютого 2018 року. Угоду було укладено між Кабміном України та урядом Хорватії 21 листопада 2016 року в м. Києві. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 22 березня поточного року.

Угода набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання необхідних внутрішньодержавних процедур.