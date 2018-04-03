В зоні АТО за добу бойовики 20 разів порушили режим "тиші"

На Донбасі за минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир’я" в районі проведення АТО. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка. Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.

На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.

У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.