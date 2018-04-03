Верховний суд України остаточно відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця

Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на рішення судів першої та апеляційної інстанції, які відхили позови щодо надання йому в Україні статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба "Руху нових сил".

При цьому адвокат Руслан Чорнолуцький зазначив, що захист Саакашвілі не викликали на засідання з розгляду касаційної скарги. За словами адвоката, Саакашвілі звертатиметься до Європейського суду з прав людини зі скаргою на відмову у наданні йому додаткового захисту.

Зараз адвокати Саакашвілі оскаржують у Європейському суді з прав людини його затримання та видворення з України, а також позбавлення його громадянства України.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві Міхеїла Саакашвілі затримали прикордонники, після чого його літаком відправили до країни попереднього перебування - Польщі.

Польща прийняла Саакашвілі, оскільки він є чоловіком громадянки держави-члена Європейського союзу.

Раніше, 10 вересня 2017 року, Міхеїл Саакашвілі з порушенням правил перетину кордону та за допомогою своїх прихильників і українських нардепів "прорвався" на територію України з Польщі. 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

4 листопада Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Міхеїлу Саакашвілі у позові до державної міграційної служби, яка відмовилась визнавати його біженцем. 6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва відхилив скаргу Саакашвілі на рішення ДМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.