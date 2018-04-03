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Верховний суд України остаточно відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця

3 квітня, 2018 - 18:12
Фото Reuters

Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на рішення судів першої та апеляційної інстанції, які відхили позови щодо надання йому в Україні статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба "Руху нових сил".

При цьому адвокат Руслан Чорнолуцький зазначив, що захист Саакашвілі не викликали на засідання з розгляду касаційної скарги. За словами адвоката, Саакашвілі звертатиметься до Європейського суду з прав людини зі скаргою на відмову у наданні йому додаткового захисту.

Зараз адвокати Саакашвілі оскаржують у Європейському суді з прав людини його затримання та видворення з України, а також позбавлення його громадянства України.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві Міхеїла Саакашвілі затримали прикордонники, після чого його літаком відправили до країни попереднього перебування - Польщі.

Польща прийняла Саакашвілі, оскільки він є чоловіком громадянки держави-члена Європейського союзу.

Раніше, 10 вересня 2017 року, Міхеїл Саакашвілі з порушенням правил перетину кордону та за допомогою своїх прихильників і українських нардепів "прорвався" на територію України з Польщі. 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

4 листопада Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Міхеїлу Саакашвілі у позові до державної міграційної служби, яка відмовилась визнавати його біженцем. 6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва відхилив скаргу Саакашвілі на рішення ДМС про відмову у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки - до 13 лютого 2021 року.

Джерело: Еспресо

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