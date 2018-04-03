ВРУ підтримала за основу законопроект про концесії

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8125 про концесії. "За" проголосували 240 народних депутатів. Згідно пояснювальної записки, чинний закон про концесії ухвалили ще у 1999 році, тож він не відповідає викликам сучасності.

Зазначається, що проект спрямований на систематизацію чинних законів, що регулюють здійснення концесійної діяльності та на гармонізацію із законодавством про державне приватне партнерство.

Водночас, під час обговорення законопроект критикували за низьку якість та звертали увагу на зауваження Головного науково-експертного управління (ГНЕУ).

Згідно із висновком ГНЕУ, законопроект містить норми із корупційними ризиками. Зокрема, передбачено право концесієдавця обирати концесіонера не тільки шляхом проведення конкурсу, а й за результатами прямих переговорів.

Окрім того, згідно із проектом закону, концесіонер має право передавати майно у складі концесії в оренду - при чому на строк дії концесійного договору на об'єкт не поширюється законодавство України про оренду держмайна і порядок списання такого майна. У зв'язку з цим звернули увагу на ризик незаконного відчуження держамайна.

Висловлювали й інші застереження. Але голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук переконував, що всі дискусійні норми можна буде виправити при доопрацюванні до другого читання.